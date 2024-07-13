В убийстве найденного в чемодане на свалке мальчика заподозрили его мать

Знакомая россиянки, подозреваемой в убийстве своего сына, назвала ее странной

Родственница россиянки, подозреваемой в убийстве своего девятилетнего сына, найденного накануне в чемодане на мусорной свалке в Перми, рассказала о ней. В интервью изданию 59.RU она сообщила, что женщина была странной, но очень любила своего ребенка.

По словам собеседницы издания, женщина развелась с отцом мальчика несколько лет назад и начала встречаться с новым мужчиной. При этом, как утверждает родственница подозреваемой, у той не было проблем с сыном, у него «всегда было все самое лучшее». Она также поделилась, что мать ребенка в последнее время нуждалась в деньгах.

Отмечается, что семья подозреваемой узнала о случившемся из новостей. «Молились, чтобы это была не она. Но поняли, что все, когда увидели имя и фамилию. Не то, чтобы не узнали ее по видео, но не были уверены, что это именно она. Признали по походке и одежде», — рассказала собеседница издания.

В пятницу, 12 июля, в чемодане на пермской мусорной свалке обнаружили тело девятилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранами и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу. Сообщалось, что правоохранители начали розыск подозреваемой.