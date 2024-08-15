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19:26, 15 августа 2024Силовые структуры

Россиянка съела материалы дела на глазах у следователя ради спасения сына-подростка

В Сочи женщина съела протокол на глазах у следователя, чтобы спасти сына

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сочи женщина съела материалы дела на глазах у следователя, чтобы спасти сына-подростка от уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, юношу обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности через интернет. Его мать вызвали для подписания протокола, однако женщина решила «спасти» сына и начала жевать бумагу прямо перед сотрудниками силовых структур.

Молодого человека оштрафовали на 100 тысяч, а его мать — на 40 тысяч рублей за вмешательство в следствие.

Ранее следователи в Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, которая вместе с дочерью пыталась отравить освободившегося из колонии сына.

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      Олеся Мицкевич
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