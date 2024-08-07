Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 7 августа 2024Силовые структуры

Россиянка с дочерью хотела отравить освободившегося из колонии сына

В ЯНАО мать и дочь хотели отравить освободившегося из колонии сына

Фото: itor / Shutterstock / Fotodom

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, которая вместе с 26-летней дочерью пыталась отравить освободившегося из колонии сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, пострадавший вернулся из мест лишения свободы в квартиру к семье, стал пить, проявлять агрессию к маме и сестре, а также привел их место жительство в негодное для проживания состояние. В декабре 2023 года женщины решили расправиться с пьяницей. Они начали подмешивать в его алкоголь различные яды, лекарственные и сильнодействующие препараты. Обвиняемые также предложили знакомому помочь им в этом. В результате их подельник под видом совместного распития спиртного доставлял потерпевшему алкоголь с ядом и сам насильно вливал ему в рот отравленное спиртное.

18 декабря 2023 года потерпевшего доставили в больницу с признаками отравления, где его спасли врачи. Женщины продолжали травить родственника. Их задержали в конце декабря 2023 года.

Обе женщины проходят обвиняемыми по статьям 30, 105 УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в подмосковной Балашихе силовики задержали 25-летнего местного жителя, который полгода подсыпал яд матери и отчиму ради наследства.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

      Дженнифер Лопес уличили в нежелании разводиться с Беном Аффлеком

      Москвичи бросились запрещать сделки со своим жильем

      Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

      Россияне не захотели отдавать сбережения банкам

      Герасимов отчитался Путину о потерях ВСУ на границе Курской области

      Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику

      В Британии оценили вероятность наступления мировой войны

      В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

      Глава Генштаба назвал Путину численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше