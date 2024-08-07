Россиянка с дочерью хотела отравить освободившегося из колонии сына

В ЯНАО мать и дочь хотели отравить освободившегося из колонии сына

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, которая вместе с 26-летней дочерью пыталась отравить освободившегося из колонии сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, пострадавший вернулся из мест лишения свободы в квартиру к семье, стал пить, проявлять агрессию к маме и сестре, а также привел их место жительство в негодное для проживания состояние. В декабре 2023 года женщины решили расправиться с пьяницей. Они начали подмешивать в его алкоголь различные яды, лекарственные и сильнодействующие препараты. Обвиняемые также предложили знакомому помочь им в этом. В результате их подельник под видом совместного распития спиртного доставлял потерпевшему алкоголь с ядом и сам насильно вливал ему в рот отравленное спиртное.

18 декабря 2023 года потерпевшего доставили в больницу с признаками отравления, где его спасли врачи. Женщины продолжали травить родственника. Их задержали в конце декабря 2023 года.

Обе женщины проходят обвиняемыми по статьям 30, 105 УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в подмосковной Балашихе силовики задержали 25-летнего местного жителя, который полгода подсыпал яд матери и отчиму ради наследства.