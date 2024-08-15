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23:07, 15 августа 2024Бывший СССР

Российские депутаты попали под обстрел в зоне проведения СВО

Депутаты Госсобрания Башкирии попали под обстрел в Запорожской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Автомобиль, в котором ехали депутаты Государственного собрания Башкирии, попал под обстрел возле населенного пункта Токмак Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания российского региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что депутаты Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова прибыли в зону проведения специальной военной операции (СВО) с гуманитарной миссией. Они передали помощь российским бойцам, после чего направились в Бердянск. Возле Токмака автомобиль атаковал ударный беспилотник.

«Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался. Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону», — рассказал председатель парламента республики Константин Толкачев.

Он добавил, что Уразгулов получил легкое осколочное ранение и отказался от госпитализации. Сейчас оба депутата находятся в Ростовской области.

Ранее в Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус. В результате пострадал водитель. Находились ли в салоне пассажиры — неизвестно.

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      Евгений Силаев
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