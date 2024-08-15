Российские депутаты попали под обстрел в зоне проведения СВО

Депутаты Госсобрания Башкирии попали под обстрел в Запорожской области

Автомобиль, в котором ехали депутаты Государственного собрания Башкирии, попал под обстрел возле населенного пункта Токмак Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания российского региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что депутаты Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова прибыли в зону проведения специальной военной операции (СВО) с гуманитарной миссией. Они передали помощь российским бойцам, после чего направились в Бердянск. Возле Токмака автомобиль атаковал ударный беспилотник.

«Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался. Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону», — рассказал председатель парламента республики Константин Толкачев.

Он добавил, что Уразгулов получил легкое осколочное ранение и отказался от госпитализации. Сейчас оба депутата находятся в Ростовской области.

Ранее в Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус. В результате пострадал водитель. Находились ли в салоне пассажиры — неизвестно.