Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:28, 15 августа 2024Россия

Российские десантники уничтожили антенны Starlink ВСУ

МО РФ: Ульяновские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ульяновские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор-десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink (...) для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии», — уточнили в МО РФ. Затем военнослужащий произвел сброс ВОГов и ручных гранат, в результате чего связь противника была выведена из строя.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной обстановке на двух направлениях. Уточняется, что напряженная ситуация наблюдается на купянском и северском направлениях. В Генштабе ВСУ добавили, что боестолкновения продолжаются.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дайвер отвергла причастность к подрыву «Северных потоков». Она заявила о намерении засудить СМИ из-за статьи

      Российские военные предотвратили перегруппировку ВСУ под Каховкой

      Россиянин описал столицу Пакистана словами «бесконечная клоака»

      Российские десантники уничтожили антенны Starlink ВСУ

      Друг детства командира Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Курскую область

      Личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами

      Похищенная в сумке девушка стала звездой Onlyfans

      Мужчина пожаловался на потерю эрекции без оральной стимуляции и получил совет

      В Раде обеспокоились из-за «азартной игры» Зеленского

      В США рассказали о требовании к Зеленскому отменить подрыв «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше