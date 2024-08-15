Российские десантники уничтожили антенны Starlink ВСУ

МО РФ: Ульяновские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области

Ульяновские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор-десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink (...) для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии», — уточнили в МО РФ. Затем военнослужащий произвел сброс ВОГов и ручных гранат, в результате чего связь противника была выведена из строя.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной обстановке на двух направлениях. Уточняется, что напряженная ситуация наблюдается на купянском и северском направлениях. В Генштабе ВСУ добавили, что боестолкновения продолжаются.

