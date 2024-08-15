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05:32, 15 августа 2024Бывший СССР

Российские военные предотвратили перегруппировку ВСУ под Каховкой

Группировка «Днепр» пресекла перегруппировку ВСУ на каховском направлении

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Группировка войск «Днепр» предотвратила перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель пресс-центра «Днепра» Роман Кодрян.

По его словам, подразделения группировки пресекли попытку высадки украинских войск на левом берегу Днепра, уничтожив плавучие средства противника. Он также подчеркнул, что бойцам «Днепра» удалось вывести из строя 11 единиц автомобильной техники ВСУ при помощи дронов.

«Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны», — сообщил Кодрян.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали об уничтожении беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области. В ведомстве уточнили, что попытка атаки была предпринята в 22:15 по московскому времени.

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