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22:57, 14 августа 2024Россия

Беспилотник ВСУ перехватили над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была предпринята в 22:15 по московскому времени. Другие подробности в публикации не приводятся.

Ранее украинские беспилотники попытались ударить по Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки никто не пострадал.

14 августа в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что намерен обратиться в правкомиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.

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      Марина Совина
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