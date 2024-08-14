Беспилотник ВСУ перехватили над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была предпринята в 22:15 по московскому времени. Другие подробности в публикации не приводятся.

Ранее украинские беспилотники попытались ударить по Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки никто не пострадал.

14 августа в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что намерен обратиться в правкомиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.