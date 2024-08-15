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17:26, 15 августа 2024Россия

Российские войска пресекли попытки прорыва ВСУ в Курской области

ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ у Варваровки и Матвеевки в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска пресекли попытки прорывов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, попытки прорыва предпринимались в районах населенных пунктов Варваровка, Матвеевка, Сафоновка, Каучук, Алексеевский и Шептуховка.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что передвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

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      Никита Абрамов
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