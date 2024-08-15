Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения

В Челябинске депутат обвинил другого в нападении во время праздника

Депутат Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов обвинил коллегу Андрея Кондратьева в нападении. Об этом он рассказал журналистам Ura.ru.

По словам Иванова, нападение произошло во время общения с местными жителями. «Сделал удушающий прием и потащил в сторону, где нет камер», — заявил парламентарий и сообщил о написанном им заявлением в полицию.

Предполагаемым мотивом нападения Иванов назвал зависть, вызванную его успехами. Издание попыталось связаться с Кондратьевым, однако депутат не ответил на вызов.

Ранее красноярский депутат и боец ММА Владимир Ивашкин нокаутировал водителя автомобиля за грубость. На кадрах оппонент парламентария падает на асфальт после серии пропущенных ударов. При этом Ивашкин сохраняет спокойствие и не бросается добивать мужчину — он стоит над ним, разведя руками. При этом на записи видно, что драку начал депутат.