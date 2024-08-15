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16:02, 15 августа 2024Экономика

Российский онлайн-магазин электроники снизит цены по просьбе ФАС

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» снизил цены на 160 позиций из 60 категорий

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российский онлайн-ритейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» снизит цены на ряд товаров в среднем на семь процентов. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Магазин принял такое решение после соответствующей просьбы ведомства к крупным торговым сетям страны. В письме «Ситилинка» в адрес ФАС отмечается, что цена на 160 позиций из 60 категорий продукции будут снижены до 22 сентября с возможностью продления, полный список товаров размещен на сайте магазина.

На некоторые позиции «Ситилинк» снизит цены гораздо больше заявленного среднего значения. Так, офисные полки будут дешевле на 49 процентов, художественные краски — на 41 процент, тетради и блокноты — 35 процентов, принтеры — на 27 процентов, компьютерные столы — на 24 процента, а планшеты и ноутбуки — на 20 и 19 процентов соответственно.

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ФАС считает, что снижение цен положительно скажется на рынке и повысит доступность для потребителей наиболее востребованных товаров. При этом служба собирается проконтролировать соблюдение добровольных обязательств «Ситилинка».

Генеральный менеджер компании Александр Лозовский заявил (пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру»), что в «Ситилинке» понимают важность электронных устройств для образовательного процесса и надеются, что решение о снижении цен поможет обеспечить равные возможности для всех учащихся. «Ассортимент товаров в "Ситилинке" будет поддерживаться в максимальном соответствии покупательскому спросу, ценовая политика остается прежней — с предельной честностью к покупателям», — добавил директор департамента закупок «Ситилинка» и Merlion Николай Пулич.

Ранее ФАС призвала магазины DNS, «М. Видео» и «Ситилинк» ограничить наценки на некоторые пользующиеся спросом модели электроники и бытовой техники. Кроме того, антимонопольщики призвали не забывать о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен.

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