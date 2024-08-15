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18:35, 15 августа 2024Силовые структуры

Российский уголовник заколол в колонии майора и получил пожизненный срок

Расправившийся с майором в колонии уголовник получил пожизненный срок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Липецкой области к пожизненному заключению приговорили российского уголовника, заколовшего металлической заточкой майора внутренней службы. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 28 июня 2023 года отбывавший в ИК-6 14-летний срок за интимную связь с несовершеннолетней и расправу над ее матерью уголовник нарушил правила внутреннего распорядка. При выдворении в штрафной изолятор осужденный нанес два несовместимых с жизнью удара острым металлическим предметом майору внутренней службы.

На основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере восьми миллионов рублей родственникам потерпевшего.

Ранее в Пермском крае заключенному дали семь лет за нападение на конвоира.

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      Владимир Седов
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