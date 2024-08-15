Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:28, 15 августа 2024Экономика

Рост прибыли российского бизнеса объяснили

ВШЭ: прибыль российских компаний выросла на 13,6 % вопреки западным санкциям

Фото: Maxim Shemetov / Illustration / Reuters

С января по май прибыль российских компаний увеличилась на 13,6 процента, с 11,3д до 13 триллионов рублей. Причины, по которым бизнес стал зарабатывать больше вопреки западным санкциям, объяснили в НИУ ВШЭ, сообщает газета «Известия».

За пять месяцев сильнее всего выросла прибыль в строительстве (плюс 69 процентов), у добытчиков нефти и газа и автопрома (плюс 66 процентов). Для добывающей промышленности рост составил 44, а в сельском хозяйстве — 30 процентов. В прошлом году общий объем прибыли по сравнению с 2022-м упал на 21,3 процента.

По словам гендиректора Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислава Онищенко, российским компаниям помогают зарабатывать высокие цены на нефть и наращивание экспорта, а также ослабление курса рубля. Еще одна из причин для роста прибыли — ускоренное авансирование экономики из бюджета, добавил резидент экспертного клуба ЦСР Владимир Курашов.

На прибыль бизнеса также оказал воздействие рост реальных доходов населения и рост объема кредитования. Это позволило расти потребительской активности и стимулировало повышение прибыли, пояснил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Также на процессы повлияло импортозамещение, так как многие западные конкуренты покинули отечественный рынок, сказал генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин. Санкции вынудили бизнес сплотиться и перестроить свои производственные, технологические, финансовые и логистические процессы.

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что цены на бензин в России продолжат расти под влиянием монополий на рынке. По его мнению, сейчас цены на топливо в стране формируются не на основе спроса и предложения, а в результате погони нефтяных компаний за ростом прибыли. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не предпринимает достаточно мер для замедления роста цен, отметил он.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

      Россиянин спрятал во флакон от пены для бритья кокаин и попался во время поездки на такси

      США усилят давление на Нетаньяху в случае отказа прекратить огонь в Газе

      Женщине с неизлечимым венерическим заболеванием назвали способ признаться в этом партнеру

      В российском городе реанимобиль ехал 10 часов к задыхающемуся ребенку

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Южная Корея предложила создать общий орган управления с КНДР

      Стилист Рогов назвал лучший город на планете

      Рост прибыли российского бизнеса объяснили

      Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше