Рост прибыли российского бизнеса объяснили

ВШЭ: прибыль российских компаний выросла на 13,6 % вопреки западным санкциям

С января по май прибыль российских компаний увеличилась на 13,6 процента, с 11,3д до 13 триллионов рублей. Причины, по которым бизнес стал зарабатывать больше вопреки западным санкциям, объяснили в НИУ ВШЭ, сообщает газета «Известия».

За пять месяцев сильнее всего выросла прибыль в строительстве (плюс 69 процентов), у добытчиков нефти и газа и автопрома (плюс 66 процентов). Для добывающей промышленности рост составил 44, а в сельском хозяйстве — 30 процентов. В прошлом году общий объем прибыли по сравнению с 2022-м упал на 21,3 процента.

По словам гендиректора Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислава Онищенко, российским компаниям помогают зарабатывать высокие цены на нефть и наращивание экспорта, а также ослабление курса рубля. Еще одна из причин для роста прибыли — ускоренное авансирование экономики из бюджета, добавил резидент экспертного клуба ЦСР Владимир Курашов.

На прибыль бизнеса также оказал воздействие рост реальных доходов населения и рост объема кредитования. Это позволило расти потребительской активности и стимулировало повышение прибыли, пояснил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Также на процессы повлияло импортозамещение, так как многие западные конкуренты покинули отечественный рынок, сказал генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин. Санкции вынудили бизнес сплотиться и перестроить свои производственные, технологические, финансовые и логистические процессы.

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что цены на бензин в России продолжат расти под влиянием монополий на рынке. По его мнению, сейчас цены на топливо в стране формируются не на основе спроса и предложения, а в результате погони нефтяных компаний за ростом прибыли. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не предпринимает достаточно мер для замедления роста цен, отметил он.