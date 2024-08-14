Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 14 августа 2024Экономика

ФАС обвинили в неспособности повлиять на цены на бензин

Экономист Беляев: ФАС делает недостаточно для замедления роста цен на бензин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Цены на бензин в России продолжат повышаться под влиянием монополий на рынке. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, сейчас цены на топливо в стране формируются не на основе спроса и предложения, а в результате погони нефтяных компаний за ростом прибыли. «Это в чистом виде монополистический капитализм», — подчеркнул эксперт.

Беляев также обвинил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России в том, что ведомство предпринимает недостаточно мер для замедления роста цен. «ФАС практически ничего не делает, только по указанию сверху, когда ситуация выходит за всевозможные рамки. Вот тогда они включаются и что-то предпринимают», — отметил он.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

По мнению аналитика, ФАС способен лишь затормозить рост цен — это касается не только бензина, но и других товаров и услуг. Однако противостоять монополиям, которые повышают стоимость под любым предлогом, в России не может никто, сказал он. Беляев добавил, что в других странах антимонопольные ведомства более могущественные.

Эксперт призвал россиян не надеяться на снижение цен на топливо. «Максимум они могут притормозить их рост на какое-то время, и то не под влиянием экономических законов. Пройдет время, и цены будут также расти», — сказал он.

Правительство России 14 августа продлило до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, ранее распространявшийся только на август, сентябрь и октябрь. Этот шаг власти обосновали необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат-срочник вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Его атаковали дроны, но на помощь пришли российские военные

      В офисе Зеленского обвинили Запад в страхе перед эскалацией конфликта

      В США рассказали об отказе Киева от использования F-16 из-за риска

      В Петербурге начали танцевать люки

      Жители российского города начали задыхаться от химического запаха

      Роскошная суперъяхта с толпой туристов загорелась и затонула у берегов Италии

      Потери ВСУ на курском направлении оценили

      Стала известна личность устроившего дебош в московском отеле американца

      На Солнце произошла мощная вспышка

      Военный комитет НАТО проведет встречу в европейской стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше