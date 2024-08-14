ФАС обвинили в неспособности повлиять на цены на бензин

Экономист Беляев: ФАС делает недостаточно для замедления роста цен на бензин

Цены на бензин в России продолжат повышаться под влиянием монополий на рынке. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, сейчас цены на топливо в стране формируются не на основе спроса и предложения, а в результате погони нефтяных компаний за ростом прибыли. «Это в чистом виде монополистический капитализм», — подчеркнул эксперт.

Беляев также обвинил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России в том, что ведомство предпринимает недостаточно мер для замедления роста цен. «ФАС практически ничего не делает, только по указанию сверху, когда ситуация выходит за всевозможные рамки. Вот тогда они включаются и что-то предпринимают», — отметил он.

По мнению аналитика, ФАС способен лишь затормозить рост цен — это касается не только бензина, но и других товаров и услуг. Однако противостоять монополиям, которые повышают стоимость под любым предлогом, в России не может никто, сказал он. Беляев добавил, что в других странах антимонопольные ведомства более могущественные.

Эксперт призвал россиян не надеяться на снижение цен на топливо. «Максимум они могут притормозить их рост на какое-то время, и то не под влиянием экономических законов. Пройдет время, и цены будут также расти», — сказал он.

Правительство России 14 августа продлило до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, ранее распространявшийся только на август, сентябрь и октябрь. Этот шаг власти обосновали необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах.