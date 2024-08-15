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11:09, 15 августа 2024Культура

SHAMAN выступил на Запорожской АЭС

SHAMAN посетил горячие точки Новороссии и спел для персонала Запорожской АЭС

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) спел для военнослужащих в Токмаке и посетил Запорожскую АЭС. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил его представитель Антон Коробков-Землянский.

Исполнитель посетил горячие точки Новороссии 13 и 14 августа. «Заслуженный артист РФ устроил творческую встречу в Токмаке и выступил для персонала Запорожской АЭС, а также порадовался темпам восстановления Мариуполя», — говорится в сообщении.

Также SHAMAN устроил благотворительный сольный концерт для горожан.

Ранее SHAMAN анонсировал выступление на Красной площади, которое изменит ход истории. По словам Дронова, знаковое шоу пройдет 22 августа, в День государственного флага России.

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      Варвара Кошечкина
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