SHAMAN выступил на Запорожской АЭС

SHAMAN посетил горячие точки Новороссии и спел для персонала Запорожской АЭС

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) спел для военнослужащих в Токмаке и посетил Запорожскую АЭС. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил его представитель Антон Коробков-Землянский.

Исполнитель посетил горячие точки Новороссии 13 и 14 августа. «Заслуженный артист РФ устроил творческую встречу в Токмаке и выступил для персонала Запорожской АЭС, а также порадовался темпам восстановления Мариуполя», — говорится в сообщении.

Также SHAMAN устроил благотворительный сольный концерт для горожан.

Ранее SHAMAN анонсировал выступление на Красной площади, которое изменит ход истории. По словам Дронова, знаковое шоу пройдет 22 августа, в День государственного флага России.