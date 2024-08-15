Люди по всему миру стремятся сменить расу. Почему американки вдруг решили стать кореянками и наоборот?

В соцсетях возникают все более безумные тренды. На этот раз девушки массово решили менять расу и создали новое течение — RCTA (race change to another).

В своих видео последовательницы новой тенденции всерьез рассказывают о том, что теперь идентифицируют себя как кореянки, индианки или афроамериканки из Лос-Анджелеса, имея при этом совершенно иное происхождение. Причины подобного перехода у всех разные: кто-то чувствует себя несчастным в своей культуре, а кому-то попросту стало скучно жить привычной жизнью. Почему люди кардинально меняют свою внешность и личность в угоду трендам — разбиралась «Лента.ру».

Что такое RCTA?

Подражание какой-либо культуре — явление не новое. Годами фанаты, восхищаясь своими кумирами, перенимали не только манеру их поведения и детали внешности, но и обращались к их культурному коду. Не зря в соцсетях постоянно вспыхивают и угасают различные тренды, подобные slavic core — подражанию образу «типичной славянки».

Хештег RCTA набрал больше 201 миллиона просмотров в TikTok

До этого (и сейчас, хоть и в меньшей степени) благодаря популярным K-POP музыкантам существовала мода на корейскую культуру. Фанаты BTS и Blackpink буквально копировали образы своих кумиров, скупая тоннами не только одежду, но и косметику популярных корейских брендов.

Фото: anon_tae / Shutterstock / Fotodom

И все же это было всего лишь подражание звездам. Последователи RCTA пошли дальше. Его приверженцы не просто изучают понравившуюся им культуру или образ жизни, а действительно идентифицируют себя как человека другой расы. «Конечно, это невозможно. Но люди убедили себя, что действительно можно стать другим человеком, потому что в это верят и остальные», — объясняет новое явление доцент кафедры культурологии и медиа в Городском университете Нью-Йорка Джейми Коэн.

Кто запустил тренд RCTA?

«Прародителем» субкультуры считают британца Оли Лондона, который сделал десятки пластических операций ради азиатской внешности. Однако Оли не просто пытался стать похожим на певца Чимина из BTS — вскоре он, продолжая перевоплощение, начал идентифицировать себя как корейца. За несколько лет инфлюэнсер перенес липосакцию, коррекцию сосков, пять ринопластик, подтяжку лица и множество других процедур.

Примечательно, что RCTA-персоны не просто прибегают к пластике и косметологии ради изменения внешних признаков, говорящих о принадлежности к той или иной расе, — они верят, что могут преобразиться внешне с помощью подсознания. Члены субкультуры публикуют сотни видео с аффирмациями, которые, по их мнению, помогут сделать переход из одной расы в другую.

Блогеры дают советы по смене расы Кадр: Alina Мuradimova / YouTube

Блогерша Алия из Египта, которая перевоплощается в японку, призналась, что смогла изменить разрез глаз и похудеть за ночь благодаря ментальным усилиям. По ее словам, это случилось после того, как она на повторе смотрела и слушала на YouTube видео с изображениями монголоидных глаз.

«Все начинается с духовного. Затем это ваш выбор — мы можем измениться физически, если будем делать это ментально», — пояснила Алия, сейчас известная в сети под японским именем Саяка Хашимото. И все же она прибегла и к вполне реальным способам — например, пыталась отбелить кожу с помощью специальных масок.

В чем проблема RCTA?

Несмотря на количество последователей, субкультура собрала такое же количество противников. Хейтеры считают RCTA явным проявлением расизма и дискриминации. Пока уязвленные расы веками борются за равные с привилегированными права, последователи RCTA «меняют расу», попросту слепо следуя трендам из TikTok.

Они пользуются своей привилегией, когда говорят, что хотят сменить расу. Когда я была моложе, я хотела быть белой, потому что мне просто надоело сталкиваться с расизмом, но блогеры меняют свою расу не из-за расизма. Они меняют свою расу, считая это крутым

Джой Чо кореянка из США, блогер

Психологи считают, что желание человека изменить расу может быть вызвана многими мотивами, в том числе попыткой быть более «экзотичным». А многие еще до конца не сформировали свою личность и таким извращенным способом пытаются «найти себя настоящего».

«Проблема не в том, что люди пытаются интегрироваться в ту или иную культуру. Проблема в том, что они погружаются в нее до такой степени, что начинают идентифицировать себя с человеком, которым не являются. Раса — это не просто внешность или любимая еда, а совокупность факторов, которые формировались веками», — подытожила Джой Чо.