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12:36, 15 августа 2024Силовые структуры

Собиравший военные данные о России француз предстанет перед судом

СК: в Москве осудят француза Винатье, собиравшего военные данные о России

Кадр: СК РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в сборе данных о военной деятельности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) по Москве.

Уголовное дело по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ передано в суд для рассмотрения по существу. Во время допроса фигурант полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, а также незаконно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России. Его преступную деятельность пресекли сотрудники СК и ФСБ.

Во время следствия Винатье находился под стражей.

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      Олеся Мицкевич
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