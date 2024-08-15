FT: США захотели принудить Израиль отказаться от новых требований к ХАМАС

США захотели принудить Израиль смягчить позицию и отказаться от новых требований к палестинской радикальной исламистской группировке ХАМАС. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Financial Times (FT).

По информации издания, американская сторона требует от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «остановиться на достигнутом». США настаивают на прекращении боевых действий после ликвидации командира боевиков исламистской организации шиитского толка «Хезболла» Фуада Шокра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, указывает FT.

Ранее газета Haaretz писала, что администрация президента США Джо Байдена публично возложит вину на Нетаньяху, если он откажется от переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа.