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10:45, 15 августа 2024Мир

США захотели принудить Израиль отказаться от новых требований к ХАМАС

FT: США захотели принудить Израиль отказаться от новых требований к ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

США захотели принудить Израиль смягчить позицию и отказаться от новых требований к палестинской радикальной исламистской группировке ХАМАС. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Financial Times (FT).

По информации издания, американская сторона требует от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «остановиться на достигнутом». США настаивают на прекращении боевых действий после ликвидации командира боевиков исламистской организации шиитского толка «Хезболла» Фуада Шокра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, указывает FT.

Ранее газета Haaretz писала, что администрация президента США Джо Байдена публично возложит вину на Нетаньяху, если он откажется от переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

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      Глеб Бажуткин
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