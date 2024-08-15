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14:07, 15 августа 2024Путешествия

Стало известно истинное отношение жителей Европы к россиянам

Эксперт по туризму: россияне не жалуются на «косые взгляды» в Европе

Фото: Vincent West / Reuters

Отдыхающие в Европе российские туристы не жалуются на «косые взгляды» со стороны местных жителей. Истинное отношение европейцев к россиянам в беседе с «Лентой.ру» раскрыла эксперт по туризму Майя Котляр.

«Ни один из туристов, кто побывал в Европе за последнее время, не сталкивался с антироссийскими настроениями, — уверяет эксперт. — Это можно проследить и по публикациям в СМИ». По ее словам, таких историй стало в разы меньше. Наоборот, европейцы достаточно толерантно и тепло принимают жителей России.

Также стало известно, что европейцы всячески стараются обходить тему политики, если только сами россияне ее не поднимают.

Ранее российская туристка побывала в Египте и узнала о самой ненавистной нации для местных жителей.

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      Фариза Бацазова
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