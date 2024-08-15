В подполье рассказали о взрыве на заводе в Днепропетровской области

Подпольщик Лебедев рассказал о взрыве на Павлоградском механическом заводе

На Павлоградском механическом заводе (ПМЗ) в Днепропетровской области произошел взрыв и повторная детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«На ПМЗ произошел взрыв с повторной детонацией, детонирует больше трех часов», — рассказал подпольщик.

Он добавил, что при этом о поражении объекта артиллерийским ударом не сообщалось.

Ранее Лебедев рассказал об атаке российских военных на военный склад в порту Одессы. По его словам, удар, вероятно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок.