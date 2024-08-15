Стилист Рогов назвал лучший город на планете

Стилист Александр Рогов назвал Москву лучшим городом на планете

Стилист Александр Рогов заявил, что считает Москву лучшим городом на Земле. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Рогов ответил на вопрос, чем Москва лучше других мировых столиц — Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Берлина и других. «Москва — лучший город на планете. Здесь лучший сервис, возможность найти все, что хочешь, в любое время дня и ночи», — убежден он. Стилист отметил, что за последние десять лет российская столица стала более чистой, в ней появилось большое количество мест для пеших прогулок и отличные парки. Помимо этого, по городу теперь можно передвигаться на велосипеде, добавил он.

Среди отличительных качеств москвичей Рогов выделил их живость, быстроту, постоянную спешку и сфокусированность на себе.

Ранее в августе музыкант Сергей Сироткин рассказал, что, по его мнению, между теми, кого он встречает в центре Москвы, и жителями других районов столицы больше отличий, чем между последними и жителями Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Уфы.

