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08:30, 15 августа 2024Экономика

Стилист Рогов назвал лучший город на планете

Стилист Александр Рогов назвал Москву лучшим городом на планете

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Стилист Александр Рогов заявил, что считает Москву лучшим городом на Земле. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Рогов ответил на вопрос, чем Москва лучше других мировых столиц — Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Берлина и других. «Москва — лучший город на планете. Здесь лучший сервис, возможность найти все, что хочешь, в любое время дня и ночи», — убежден он. Стилист отметил, что за последние десять лет российская столица стала более чистой, в ней появилось большое количество мест для пеших прогулок и отличные парки. Помимо этого, по городу теперь можно передвигаться на велосипеде, добавил он.

Среди отличительных качеств москвичей Рогов выделил их живость, быстроту, постоянную спешку и сфокусированность на себе.

Ранее в августе музыкант Сергей Сироткин рассказал, что, по его мнению, между теми, кого он встречает в центре Москвы, и жителями других районов столицы больше отличий, чем между последними и жителями Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Уфы.

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      Полина Кислицына
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