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08:49, 12 августа 2024Экономика

Известный российский музыкант назвал отличие жителей центра Москвы от других районов

Музыкант Сироткин: провинциальные города России более размеренные

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Известный музыкант, лидер рок-группы Sirotkin Сергей Сироткин заявил, что между теми, кого он встречает в центре Москвы, и жителями других районов столицы больше отличий, чем между последними и жителями ряда других российских городов. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Сироткин ответил на вопрос о том, чем москвичи отличаются от жителей других городов. «Больше отличий подмечаю между теми, кого встречаю в центре вроде Патриарших прудов, чем между жителями моего района и, например, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Уфы. Выглядят иначе, взгляд какой-то немного другой, как будто у них совсем другие заботы. Мне с ними себя тяжелее ассоциировать, чем с жителями других городов», — рассказал музыкант. Главным отличием Москвы от провинциальных городов он назвал чуть большую размеренность последних.

Ранее в августе бизнесмен Вадим Дымов заявил, что Москва верит делам и принимает людей с сильным характером.

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      Полина Кислицына
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