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16:08, 8 августа 2024Экономика

Известный бизнесмен назвал главное свойство Москвы

Предприниматель Вадим Дымов заявил, что Москва верит делам

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Владелец мясоперерабатывающей компании «Дымов» и основатель сети книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов заявил, что Москва принимает людей с сильным характером. Главное свойство столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам предпринимателя, люди с характером нужны Москве «для того, чтобы быть Москвой». «В этом и смысл Москвы, что она верит делам. Если ты на что-то способен — давай, показывай», — заключил бизнесмен.

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В июле актер Александр Робак признался, что Москва — его самый любимый город на Земле. По его словам, российская столица схожа с любимой девушкой и прекрасна в любую погоду.

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      Полина Кислицына
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