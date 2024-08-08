Известный бизнесмен назвал главное свойство Москвы

Владелец мясоперерабатывающей компании «Дымов» и основатель сети книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов заявил, что Москва принимает людей с сильным характером. Главное свойство столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».
По словам предпринимателя, люди с характером нужны Москве «для того, чтобы быть Москвой». «В этом и смысл Москвы, что она верит делам. Если ты на что-то способен — давай, показывай», — заключил бизнесмен.
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