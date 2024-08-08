Известный бизнесмен назвал главное свойство Москвы

Предприниматель Вадим Дымов заявил, что Москва верит делам

Владелец мясоперерабатывающей компании «Дымов» и основатель сети книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов заявил, что Москва принимает людей с сильным характером. Главное свойство столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам предпринимателя, люди с характером нужны Москве «для того, чтобы быть Москвой». «В этом и смысл Москвы, что она верит делам. Если ты на что-то способен — давай, показывай», — заключил бизнесмен.

В июле актер Александр Робак признался, что Москва — его самый любимый город на Земле. По его словам, российская столица схожа с любимой девушкой и прекрасна в любую погоду.

