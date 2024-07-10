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13:45, 10 июля 2024Экономика

Известный российский актер назвал любимый город на Земле

Актер Александр Робак назвал Москву любимым городом на Земле

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известный российский актер Александр Робак рассказал, что Москва — его самый любимый город на Земле. Своим мнением он поделился в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артиста, столица схожа с любимой девушкой. «Москва — невероятный город. Москва — она. И этим все сказано. Она красивая. Она теплая в любую непогоду. Она добрая. Как бы она ни менялась, для меня она остается самым любимым городом на Земле», — признался он.

Робак отметил, что когда он уезжает из Москвы в путешествие или на съемки на две-три недели, то успевает по ней соскучиться, даже если съемки проходят в идеальных условиях.

Ранее актер Матвей Лыков заявил, что по количеству удобств и качеству сервиса Москва лучше Нью-Йорка, Парижа, Берлина и Лондона. Он также отметил, что улицы в российской столице чище, чем в вышеуказанных городах.

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      Полина Кислицына
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