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16:27, 15 августа 2024Наука и техника

Раскрыты последствия стресса на работе

Journal of the American Heart Association: стресс на работе приводит к аритмии

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Лаваля в Квебеке, Канада, раскрыли, что стресс на работе, вызванный высокой нагрузкой и дисбалансом между усилиями и вознаграждением, приводит к таким последствиям, как развитие мерцательной аритмии. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association.

Мерцательная аритмия является наиболее распространенной формой аритмии — ненормального сердечного ритма, который может привести к инсульту, сердечной недостаточности и другим осложнениям. Для исследования использовались данные медицинских записей почти 6000 взрослых людей в Канаде, собранные за 18 лет наблюдения. Оценка стресса на работе проводилась с помощью анкет, в которых респонденты самостоятельно указывали уровень напряжения, связанный с рабочей нагрузкой и дисбалансом между усилиями и вознаграждением.

Анализ показал, что у работников, испытывающих высокую нагрузку на работе, риск развития мерцательной аритмии увеличивается на 83 процента по сравнению с теми, кто не сталкивается с такими стрессовыми факторами. Те, кто ощущал дисбаланс между усилиями и вознаграждением, подвергались на 44 процента большему риску. Сочетание обеих стрессовых ситуаций повышает риск развития мерцательной аритмии на 97 процентов.

Среди тех, у кого развилась мерцательная аритмия, 19 процентов испытывали высокую степень напряжения на работе, 25 процентов ощущали дисбаланс между усилиями и вознаграждением, и 10 процентов сталкивались с обоими факторами одновременно. Более чем у трети участников до появления мерцательной аритмии была диагностирована ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность.

Исследователи заключили, что психосоциальные стрессоры на рабочем месте могут значительно повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как мерцательная аритмия. Они рекомендуют уделить внимание снижению таких стрессоров в рамках профилактических мер, что может помочь в создании более здоровой рабочей среды.

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      Александр Еникеев
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