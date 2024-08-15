Москвича осудили в США за продажу краденых банковских данных

Суд в США приговорил москвича к 40 месяцам тюрьмы за продажу банковских данных

Окружной суд США приговорил 27-летнего москвича по имени Георгий Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных. Об этом говорится на сайте прокуратуры округа Колумбия.

Кроме того, Кавжарадзе обязан возместить ущерб в размере 1,2 миллиона долларов.

По версии следствия, в период с июля 2016 по май 2021 года Кавжарадзе выставил на продажу в маркетплейсе Slilpp более 626 тысяч краденых данных для авторизации, из которых продал больше 297 тысяч. Подсудимый признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества.

Ранее Окружной суд штата Флорида освободил под залог в 100 тысяч долларов россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Также россиянину запрещено пользоваться смартфоном и соблюдать домашний арест. Помимо этого, обвиняемого обязали сдать паспорта и проездные документы.