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23:08, 12 августа 2024Мир

В США освободили под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Суд Флориды освободил под залог обвиняемого в кибермошенничестве Кублицкого

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Окружной суд штата Флорида освободил под залог россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Соответствующее сообщение появилось на сайте суда.

Отмечается, что предварительные слушания прошли 9 августа. После этого Кублицкого освободили под залог в 100 тысяч долларов. Также россиянину запрещено пользоваться смартфоном и соблюдать домашний арест. Помимо этого, обвиняемого обязали сдать паспорта и проездные документы.

Ранее посольство России в США направило в тюрьму Майами запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким. В дипмиссии выразили готовность оказать ему консульское и правовое содействие.

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      Евгений Силаев
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