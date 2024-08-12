В США освободили под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Суд Флориды освободил под залог обвиняемого в кибермошенничестве Кублицкого

Окружной суд штата Флорида освободил под залог россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Соответствующее сообщение появилось на сайте суда.

Отмечается, что предварительные слушания прошли 9 августа. После этого Кублицкого освободили под залог в 100 тысяч долларов. Также россиянину запрещено пользоваться смартфоном и соблюдать домашний арест. Помимо этого, обвиняемого обязали сдать паспорта и проездные документы.

Ранее посольство России в США направило в тюрьму Майами запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким. В дипмиссии выразили готовность оказать ему консульское и правовое содействие.