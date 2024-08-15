Ощущающий слова на вкус мужчина рассказал о необычной проблеме в романтических отношениях

Daily Mirror: британец, ощущающий вкус слов, рассказал о проблемах с женщинами

Ощущающий имена и слова на вкус британец поделился необычными сложностями в личной жизни. О его особенности пишет Daily Mirror.

65-летний Джеймс Уоннертон из города Левеншулм страдает от синестезии, неврологического заболевания, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Так, Уоннертон воспринимает слова не только при помощи слуха, но и ощущает на вкус.

Впервые мужчина заметил свою особенность в пять лет — он почувствовал вкус ревеня, услышав звук приближающихся поездов метро. С тех пор он стал «пробовать» на вкус все слова и звуки. Имя его матери было похоже на мороженое, имя отца имело привкус пюре из зеленого горошка, а имя сестры напоминало йогурт с черной смородиной. «В подростковом возрасте, когда я начал встречаться с девушками, вкус их имени и голоса играл большую роль в романтических отношениях. Это было так же важно для меня, как характер и внешность. У моей первой девушки был прекрасный вкус свежеиспеченного хлеба», — рассказал Уоннертон.

Врачи долго считали, что у него просто буйное воображение. Впервые британец встретил человека с синестезией лишь после 30 лет. По его словам, болезнь по-прежнему создает для него множество сложностей. Из-за обилия вкусов ему бывает сложно сосредоточиться. Кроме того, часто мозг считает, что Уоннертон что-то ест и включает выработку желудочной кислоты в то время, хотя на самом деле он чувствует на вкус звуки. Мужчина также с трудом может находиться рядом с людьми, чей «вкус» ему не нравится.

Из-за синестезии Уоннертону часто приходится принимать странные решения. Однажды он выбрал работу в Блэкпуле вместо должности в Лоутоне, потому что название Блэкпул на вкус напоминало фруктовую пастилу, а Лоутоне — «заплесневелую старую ветчину». Он также решил стать болельщиком «Манчестер Юнайтед», потому что клуб на вкус как жареный лук, а «Манчестер Сити» на вкус как пирожки с начинкой — блюдо, которое он никогда не любил.

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