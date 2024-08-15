Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:34, 15 августа 2024Из жизни

Ощущающий слова на вкус мужчина рассказал о необычной проблеме в романтических отношениях

Daily Mirror: британец, ощущающий вкус слов, рассказал о проблемах с женщинами

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ощущающий имена и слова на вкус британец поделился необычными сложностями в личной жизни. О его особенности пишет Daily Mirror.

65-летний Джеймс Уоннертон из города Левеншулм страдает от синестезии, неврологического заболевания, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Так, Уоннертон воспринимает слова не только при помощи слуха, но и ощущает на вкус.

Впервые мужчина заметил свою особенность в пять лет — он почувствовал вкус ревеня, услышав звук приближающихся поездов метро. С тех пор он стал «пробовать» на вкус все слова и звуки. Имя его матери было похоже на мороженое, имя отца имело привкус пюре из зеленого горошка, а имя сестры напоминало йогурт с черной смородиной. «В подростковом возрасте, когда я начал встречаться с девушками, вкус их имени и голоса играл большую роль в романтических отношениях. Это было так же важно для меня, как характер и внешность. У моей первой девушки был прекрасный вкус свежеиспеченного хлеба», — рассказал Уоннертон.

Врачи долго считали, что у него просто буйное воображение. Впервые британец встретил человека с синестезией лишь после 30 лет. По его словам, болезнь по-прежнему создает для него множество сложностей. Из-за обилия вкусов ему бывает сложно сосредоточиться. Кроме того, часто мозг считает, что Уоннертон что-то ест и включает выработку желудочной кислоты в то время, хотя на самом деле он чувствует на вкус звуки. Мужчина также с трудом может находиться рядом с людьми, чей «вкус» ему не нравится.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Из-за синестезии Уоннертону часто приходится принимать странные решения. Однажды он выбрал работу в Блэкпуле вместо должности в Лоутоне, потому что название Блэкпул на вкус напоминало фруктовую пастилу, а Лоутоне — «заплесневелую старую ветчину». Он также решил стать болельщиком «Манчестер Юнайтед», потому что клуб на вкус как жареный лук, а «Манчестер Сити» на вкус как пирожки с начинкой — блюдо, которое он никогда не любил.

Ранее сообщалось, что 54-летний мужчина из ЮАР внезапно стал жестоким и ревнивым. Оказалось, что причина резкой смены поведения была в изменениях в мозге, вызванных раком.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Названа окончательная причина смерти Алексея Навального. Версия об оторвавшемся тромбе опровергнута

      Россия начала отказываться от доставки нефтепродуктов через Красное море

      Подмосковные врачи спасли юношу с опухолью челюсти

      Грузовой поезд сошел с рельсов в российском регионе

      В России объявили тендер на хрустальные погоны

      Полковник рассказал об ущербе для скопленных ВСУ за год резервов из-за атаки под Курском

      Минобороны показало кадры удара «Ланцетом» по итальянской бронемашине в Курской области

      Звезда «Великолепного века» снимется в фильме с актером из «Слова пацана»

      Россиянка описала официантов в Италии фразой «мнят себя потомками великой империи»

      В США предрекли ослабление атаки ВСУ на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше