Опухоль мозга за год сделала любящего мужа ревнивым и жестоким

В ЮАР примерный семьянин превратился в жестокого ревнивца из-за рака мозга

В ЮАР 54-летний мужчина стал жестоким и ревнивым из-за изменений в мозге, вызванных серьезной болезнью — раком. Историей его изменений с изданием Daily Mirror поделилась его жена.

Мишель Кенбер рассказала, что Дэйв Кенбер был примерным семьянином, любящим мужем и отцом. В 2013 году она заметила странный нарост на его руке. Дэйв наотрез отказывался идти к врачу, и вскоре опухоль исчезла сама собой. Однако через год, по словам Мишель, она начала замечать в муже неприятные перемены.

Дэйв превратился в настоящего ревнивца. Он пытался полностью контролировать Мишель: закрепил устройство для слежки на ее автомобиле и установил шпионское ПО на ее компьютер. Мужчина стал груб и жесток в отношении детей. Однажды, как рассказывает Мишель, она проснулась и увидела перед собой дробовик, который Дэйв направлял ей в лицо. Женщине пришлось обратиться в полицию из-за участившихся случаев домашнего насилия. В конце 2015 года Мишель выгнала супруга из дома.

В октябре 2016 года Дэйв потерял сознание во время работы. Его доставили в больницу и обнаружили в его мозге три прогрессирующие опухоли. Они стали следствием того нароста, который Дэйв так и не проверил. Эти опухоли росли в левой лобной доле его мозга, которая отвечает, как пишет Daily Mail, за самоконтроль и социальные навыки.

Как только часть опухолей была удалена, по словам Мишель, Дэйв вновь стал таким же добрым, каким был раньше. После возвращения домой мужчина прожил только четыре месяца. Мишель подчеркнула, что благодарна за это время. «У нас было четыре удивительных месяца, которые стерли все то, что было в предыдущие годы», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в США, женщина исполнила последнее желание онкобольного отца. Она организовала свадьбу раньше, чтобы он смог провести ее к алтарю.