Трамп обвинил Харрис в намерении скопировать его экономическую программу

Трамп заявил, что Харрис планирует скопировать его экономическую программу

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил вице-президента страны Камалу Харрис в намерении скопировать его экономическую программу. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, по этой причине Харрис медлит с обнародованием собственной экономической программы. «Она говорит о [плане], она работает над планом, она собирается представить его на этой неделе. Быть может, она ждет моего плана, чтобы скопировать его», — заявил бывший американский лидер.

Трамп подчеркнул, что у вице-президента США было три с половиной года, чтобы справиться с инфляцией. Он заявил, что вместо этого Харрис все это время жаловалась на экономические проблемы.

Ранее Трамп выразил мнение, что победа Харрис на выборах главы государства приведет к ужасным последствиям для американской экономики. Он пообещал, в случае избрания его президентом тут же начнет заниматься вопросом стимулирования роста экономики страны.