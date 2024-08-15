Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:17, 15 августа 2024Мир

Трамп обвинил Харрис в намерении скопировать его экономическую программу

Трамп заявил, что Харрис планирует скопировать его экономическую программу
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил вице-президента страны Камалу Харрис в намерении скопировать его экономическую программу. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, по этой причине Харрис медлит с обнародованием собственной экономической программы. «Она говорит о [плане], она работает над планом, она собирается представить его на этой неделе. Быть может, она ждет моего плана, чтобы скопировать его», — заявил бывший американский лидер.

Трамп подчеркнул, что у вице-президента США было три с половиной года, чтобы справиться с инфляцией. Он заявил, что вместо этого Харрис все это время жаловалась на экономические проблемы.

Ранее Трамп выразил мнение, что победа Харрис на выборах главы государства приведет к ужасным последствиям для американской экономики. Он пообещал, в случае избрания его президентом тут же начнет заниматься вопросом стимулирования роста экономики страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      США заявили о планах адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

      В США заявили о больших потерях ВСУ при нападении на Белгородскую область

      Два медика пострадали после атаки ВСУ на бригаду скорой помощи в российском регионе

      Плющенко оценил влияние отстранения россиян на мировое фигурное катание

      В США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

      США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

      В Пентагоне заявили об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта на Украине из-за ВСУ

      Трампа решили защитить пуленепробиваемым стеклом на митингах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше