Трамп предупредил о непоправимых последствиях победы Харрис на выборах

Трамп заявил, что при победе Харрис экономика США не восстановится никогда

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства приведет к ужасным последствиям для американской экономики. Об этом в ходе выступления на митинге в штате Северная Каролина заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится», — предупредил политик.

Трамп, в свою очередь, пообещал, что в случае победы на выборах президента США он тут же начнет заниматься вопросом стимулирования роста экономики страны. Он добавил, что при его возвращении в Белый дом доходы и накопления американцев снова будут расти.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает своего оппонента на предстоящих выборах Камалу Харрис некомпетентной. По его мнению, Харрис даже более некомпетентна, чем действующий глава Белого дома Джо Байден.