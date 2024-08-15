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01:47, 15 августа 2024Мир

Трамп предупредил о непоправимых последствиях победы Харрис на выборах

Трамп заявил, что при победе Харрис экономика США не восстановится никогда
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства приведет к ужасным последствиям для американской экономики. Об этом в ходе выступления на митинге в штате Северная Каролина заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится», — предупредил политик.

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Трамп, в свою очередь, пообещал, что в случае победы на выборах президента США он тут же начнет заниматься вопросом стимулирования роста экономики страны. Он добавил, что при его возвращении в Белый дом доходы и накопления американцев снова будут расти.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает своего оппонента на предстоящих выборах Камалу Харрис некомпетентной. По его мнению, Харрис даже более некомпетентна, чем действующий глава Белого дома Джо Байден.

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      Артём Верейкин
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