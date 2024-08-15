Украинский дрон сбит в небе над Россией

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Утром 15 августа дрон попытался атаковать один из объектов на российской территории. Он был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 7:15 мск.

В Минобороны отметили, что сбитый беспилотник относился к дронам беспилотного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

За несколько часов до этого над Белгородской областью был перехвачен еще один беспилотник ВСУ. О возможных последствиях из-за падения обломков в обоих случаях не сообщалось.