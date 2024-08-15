Украинский офицер рассказал о родившейся в пьянке идее взорвать «Северные потоки»

WSJ: идея взорвать «Северные потоки» родилась в пьяной беседе офицеров ВСУ

Идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседников издания, идея атаковать «Северные потоки» родилась спонтанно в мае 2022 года в разговоре старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

«Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Вся эта история родилась из ночи крепкой пьянки и железной решимости горстки людей», — заявил один из участвовавших в заговоре офицеров.

В материале WSJ также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков», однако решил отменить операцию после того, как о ней узнало американское Центральное разведывательное управление.