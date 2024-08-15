Украинский военнопленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области

Пленный Шкода: ВСУ поручили пройти как можно больше километров в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области должны проехать как можно больше километров, не ввязываясь в бой. Об этом сообщил украинский военнопленный Михаил Шкода, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По словам пленного, в его колонне было около 20 машин, впереди ехали два «Страйкера» и два «Хаммера». Он заявил, что командование ВСУ сообщило им, что, даже если при передвижении в них будут стрелять, они могут отстреливаться, но не должны останавливаться.

Также он сообщил, что им приказали взрывать автомобиль в случае неисправности и продолжать движение в других машинах.

«Сказали: чем больше заедете, тем лучше. Если остановились, если уже все — дальше не доедете, принимайте оборону и ждите подкрепления», — заключил военнопленный.

Ранее Шкода рассказал, что командование держало в секрете план нападения на Курскую область. По его словам, ночью перед наступлением около 50 человек сбежали, а утром сбежали еще двое водителей.

