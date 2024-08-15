В аэропорту города Европы приостановили полеты из-за проникновения неизвестных лиц

В аэропорту Кельна приостановили полеты из-за проникновения неизвестных лиц

В аэропорту Кельна приостановили полеты из-за проникновения нескольких неизвестных лиц в зону прибытия. Об этом сообщается на официальной странице воздушной гавани в соцсети X.

«В четверг, 15 августа, посторонние лица получили доступ в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн», — говорится в публикации. Уточняется, что полеты были приостановлены из-за действий полиции. Дальнейшую информацию представители аэропорта пообещали предоставить по мере поступления.

В конце июля аэропорт еще одного города Европы — швейцарского Базеля — временно закрыли и эвакуировали из-за угрозы взрыва. Это произошло в день открытия Олимпиады.