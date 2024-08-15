В Великобритании сообщили о британских танках в Курской области

Sky News: британские танки Challenger 2 используются ВСУ в Курской области

Британские танки Challenger 2 используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

По данным издания, Великобритания разрешила Украине свободно применять поставленную военную технику на территории России.

«По словам источника, в нее входят танки Challenger 2, что свидетельствует об их использовании во время украинского вторжения, которое началось 6 августа», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, в настоящее время нет подробностей о том, когда именно и в каком количестве британские танки были задействованы в атаке на российский регион.

15 августа в сети появилось видео уничтожения иностранного танка, используемого украинскими бойцами в Курской области.