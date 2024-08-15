В ЕС раскрыли интерес Запада в конфликте на Украине

Депутат Уоллес: Запад хочет развивать ВПК ценой жизни украинцев

Запад хочет развивать военно-промышленный комплекс (ВПК) ценой жизни украинцев и поэтому заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«ЕС совершенно не заботится о сотнях тысяч украинцев рабочего класса, погибающих в этом глупом прокси-конфликте США, НАТО», — заявил политик.

Он раскритиковал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за ее предложение оказать очередную военную помощь Киеву. По словам Уоллеса, ключевым интересом элит Европейского союза (ЕС) также стало развитие ВПК, а не защита интересов европейских граждан.

Ранее отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон используют украинцев для испытания собственного оружия. Таким образом он прокомментировал высказывание американских политиков о том, что США многое узнали о своем оружии благодаря его использованию в боевых действиях на Украине.