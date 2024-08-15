В США обвинили власти в использовании украинцев для испытания американского оружия

Американский офицер Дэвис: США используют украинцев для испытания своего оружия

США используют украинцев для испытания собственного оружия. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис в социальной сети Х, комментируя слова сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время его визита на Украину.

«Линдси Грэм надеется узнать еще больше [об американском оружии] ценой жизни украинцев в 2025 году», — написал Дэвис, добавив, что США относятся к украинским военнослужащим как к подопытным кроликам.

Таким образом Дэвис прокомментировал высказывание Грэма о том, что США многое узнали о своем оружии благодаря его использованию в боевых действиях на Украине.

В ходе своего визита в Киев американский сенатор также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение войск на Курскую область. Грэм назвал украинскую операцию «смелой и прекрасной».