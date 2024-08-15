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15:04, 15 августа 2024Мир

В Германии заподозрили Россию в диверсиях на военных базах

Bloomberg: ФРГ заподозрила Россию в загрязнении воды на двух военных базах
СюжетДиверсии в России

Фото: Alexandra Beier / Reuters

Германия заподозрила Россию в якобы причастности к загрязнению питьевой воды на военных базах в Кельне и Гайленкирхене. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Немецкие следователи начали расследование возможной российской диверсии на двух военных базах, где были предприняты попытки загрязнить питьевую воду (...) Двумя объектами, которые потенциально подвергались атаке, — это авиабаза бундесвера Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене», — передает агентство.

Спикер бундесвера Ульрих Фонроберт рассказал, что ночью в заборе вокруг базы в Кельне была проделана дыра. Позже система оповещения зафиксировала «аномальные значения» качества воды. По словам спикера, это говорит об «атаке системы водоснабжения».

Ранее немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера в Кельне из-за возможной диверсии. Личному составу до выяснения обстоятельств запрещен вход на территорию части, расположенной в непосредственной близости от аэропорта города.

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      Дарья Устьянцева
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