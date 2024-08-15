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05:54, 15 августа 2024Путешествия

Возможность появления «маленькой Москвы» на Бали оценили

PHRI: появление «маленькой Москвы» на Бали не стало бы проблемой

Фото: Lucija Ros / Unsplash

Появление на острове Бали районов, называемых «маленькой Москвой» за ярко выраженное сообщество россиян, не стало бы проблемой. С такой оценкой выступил глава регионального филиала округа Булеленг Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI) Дева Кетут Суардипа, его слова приводит РИА Новости.

«Есть же понятие "чайна-таун" и "маленький Токио". Тем более, если говорить об инвестициях, то российских инвестиций на Бали очень много, и мы надеемся, что их станет еще больше, особенно на Севере», — высказался собеседник агентства.

Дева Кетут Суардипа добавил, что северный округ индонезийского острова ждет всех инвесторов из России. «У нас здесь выращивается самый вкусный кофе. А береговая линия — самая протяженная на Бали», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Индонезия приветствует возможность запуска прямых рейсов из России на популярный курортный остров Бали. Избранный президент Индонезии также выразил уверенность, что выполнять полеты на Бали сможет «Аэрофлот».

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      Маргарита Пименова
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