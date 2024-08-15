В лесу российского региона нашли редкий гигантский гриб

В лесу Тульской области обнаружили 1,5-килограммовый гриб

Грибники из Тульской области нашли гриб головач гигантский в лесу. Об этом сообщает телеканал «Тульский 1».

Вес гигантского гриба составил почти 1,5 килограмма. Средняя масса головача составляет от одного до четырех килограммов.

Отмечается, что обнаружить его в этом российском регионе — большая редкость.

Ранее в Перми нашли краснокнижные грибы Мутинус Равенеля. Необычную находку обнаружили в российском городе неподалеку от военного института войск нацгвардии. Отличительные особенности этих грибов — специфический запах и красный цвет. Их также часто называют грибами-фаллосами из-за непристойной формы.