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12:37, 15 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР ликвидировали самую молодую участницу «Азова»

«Украина.ру»: в ЛНР ликвидирована 19-летняя участница «Азова»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российские военные ликвидировали в Луганской народной республике (ЛНР) самую молодую, 19-летнюю участницу бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Данную информацию в своем Telegram-канале подтвердила Львовская областная военная администрация (ОВА).

«Юлия Бояновская. Жительница села Книсело Бобрской общины. Защитница была старшим стрелком-оператором», — говорится в сообщении региональных властей. По данным ОВА, девушка была ликвидирована в районе села Грековка в ЛНР.

Ранее стало известно, что российские военные успешно продвигаются на торецком направлении в Донецкой народной республике. Кроме того, Российская армия успешно наступает в районе Нью-Йорка.

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      Александр Курбатов
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