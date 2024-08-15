«Украина.ру»: в ЛНР ликвидирована 19-летняя участница «Азова»

Российские военные ликвидировали в Луганской народной республике (ЛНР) самую молодую, 19-летнюю участницу бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Данную информацию в своем Telegram-канале подтвердила Львовская областная военная администрация (ОВА).

«Юлия Бояновская. Жительница села Книсело Бобрской общины. Защитница была старшим стрелком-оператором», — говорится в сообщении региональных властей. По данным ОВА, девушка была ликвидирована в районе села Грековка в ЛНР.

Ранее стало известно, что российские военные успешно продвигаются на торецком направлении в Донецкой народной республике. Кроме того, Российская армия успешно наступает в районе Нью-Йорка.