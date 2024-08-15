Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 15 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об успехах российских военных на торецком направлении

RusVesna: российские военные прорываются к окраинам Торецка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные успешно продвигаются на торецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«В Северном ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ выдавливают врага вдоль улиц Мирная и Калиновая, прорываясь к окраине Торецка», — говорится в публикации.

Также Telegram-канал сообщил о продвижении армии России в Нью-Йорке и западнее него. Уточняется, что российские войска контролируют западную часть населенного пункта и два садовых товарищества.

15 августа стало известно о взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Желанное и Орловка. Информацию об этом подтвердил украинский аналитический проект Deep State.

Ранее о сложной для Киева ситуации на покровском направлении сообщал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов. По его словам, украинская сторона столкнулась с серьезной нехваткой живой силы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      Хореограф Мигель проиграл суд продавцу шуб из Пятигорска

      Врач оценил пользу популярной в сети прогулки с пусканием газов

      В РЭО рассказали о российских экоцентрах

      Болгары возмутились засильем украинских яиц

      Врио губернатора рассказал о ситуации на Курской АЭС

      ЦБ предупредил россиян о новой стратегии мошенников

      Пилот отказался от посадки в горах и признался пассажирам в отсутствии нужных навыков

      В бундестаге объяснили отсутствие прогресса в расследовании «Северных потоков»

      Чемпион ОИ объяснил иск провалившей гендерный тест боксерши против Маска и Роулинг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше