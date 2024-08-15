Стало известно об успехах российских военных на торецком направлении

RusVesna: российские военные прорываются к окраинам Торецка

Российские военные успешно продвигаются на торецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«В Северном ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ выдавливают врага вдоль улиц Мирная и Калиновая, прорываясь к окраине Торецка», — говорится в публикации.

Также Telegram-канал сообщил о продвижении армии России в Нью-Йорке и западнее него. Уточняется, что российские войска контролируют западную часть населенного пункта и два садовых товарищества.

15 августа стало известно о взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Желанное и Орловка. Информацию об этом подтвердил украинский аналитический проект Deep State.

Ранее о сложной для Киева ситуации на покровском направлении сообщал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов. По его словам, украинская сторона столкнулась с серьезной нехваткой живой силы.

