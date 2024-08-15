Украинский военный рассказал об истощенных подразделениях ВСУ на одном из направлений

Военный Бунятов: на покровском направлении стоят истощенные подразделения ВСУ

На покровском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной нехваткой живой силы. Об этом рассказал военный ВСУ Станислав Бунятов в Telegram.

По его словам, российские пехотинцы ежедневно с 4-5 часов утра и до 9 часов вечера штурмуют украинские позиции на покровском направлении. Бунятов также признал численное превосходство Вооруженных сил России на данном участке фронта. Он отметил, что в районе Мирнограда и Покровска стоят истощенные подразделения ВСУ, а соотношение солдат у сторон составляет «десять к одному» в пользу армии России.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая рассказала о катастрофических проблемах ВСУ на покровском направлении. Она сообщила о снятии бригады десантно-штурмовых войск, которая стабилизировала оборону украинской стороны. Это привело к хаотичным действиям неопытных подразделений Вооруженных сил Украины.

14 августа в силовых структурах Донецкой народной республики сообщили об отступлении ВСУ на покровском направлении. По информации источника, украинские военные оставляют позиции в населенных пунктах Гродовка и Новогродовка.