Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на покровском направлении

ТАСС: ВСУ уходят с позиций в Гродовке и Новогродовке на покровском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уходят с позиций в поселке Гродовка и городе Новогродовка на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Противник особого сопротивления на покровском направлении не оказывает. Уходит потихоньку с позиций в Гродовке, из окрестностей, откатывается в районе Новогродовки», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что темпы продвижения российских войск не дают армии Украины возможности выстраивать полноценную оборону.

Ранее стало известно, что группа военнопленных ВСУ заявила о желании воевать против Киева и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших украинских солдат. Все украинцы отказались от обмена и выразили желание остаться в России.