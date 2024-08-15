В ЛНР раскрыли подробности о модернизации дронов ВСУ

Марочко: ВСУ усиливают защиту дронов на участке ЛБС Сватово — Лисичанск

На участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) Сватово — Лисичанск Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают защиту своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О модернизации дронов ВСУ рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На линии боевого соприкосновения Сватово — Лисичанск, на ряде участков, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ начали сталкиваться с низкой эффективностью мобильных средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру») против вражеских БПЛА», — написал Марочко.

По информации подполковника НМ ЛНР в отставке, российские специалисты изучили сбитые при помощи стрелкового оружия дроны ВСУ. Они выяснили, что украинские БПЛА сделали более стойкими к помехам и подавлению сигнала управления.

Марочко также рассказал об активизации авиации ВСУ в Харьковской области. Он сообщил, что армия Украины «прощупывает» линию фронта на наличие российских систем противовоздушной обороны.