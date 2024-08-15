Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:29, 15 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР раскрыли подробности о модернизации дронов ВСУ

Марочко: ВСУ усиливают защиту дронов на участке ЛБС Сватово — Лисичанск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) СватовоЛисичанск Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают защиту своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О модернизации дронов ВСУ рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На линии боевого соприкосновения Сватово — Лисичанск, на ряде участков, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ начали сталкиваться с низкой эффективностью мобильных средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру») против вражеских БПЛА», — написал Марочко.

По информации подполковника НМ ЛНР в отставке, российские специалисты изучили сбитые при помощи стрелкового оружия дроны ВСУ. Они выяснили, что украинские БПЛА сделали более стойкими к помехам и подавлению сигнала управления.

Марочко также рассказал об активизации авиации ВСУ в Харьковской области. Он сообщил, что армия Украины «прощупывает» линию фронта на наличие российских систем противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

      Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

      Россиянка назвала школьника двоечником в соцсети и поплатилась

      Название группы «Ночные снайперы» объяснили

      Правительство России расширило перечень опорных пунктов Арктики

      Популярная российская блогерша рассказала о наркотической зависимости

      Туман помешал двум пассажирским самолетам приземлиться в российском городе

      Российским компаниям предложили самостоятельно искать юани для расчетов

      Двоих готовивших теракт на объекте органов внутренних дел россиян арестовали

      Экс-аналитик Пентагона назвала операцию ВСУ в Курской области попыткой привлечь внимание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше