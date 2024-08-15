В ЛНР сообщили об активизации авиации ВСУ в Харьковской области

Марочко: в Харьковской области активизировалась авиация ВСУ

В Харьковской области активизировалась авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Жители Харьковской области за последние несколько суток неоднократно видели в небе самолеты, которые пролетали на относительном удалении от административной границы с РФ. Также поступает информация о работе украинских вертолетов вблизи ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру»)», — написал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, авиация ВСУ занимается «прощупыванием» фронта на наличие российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Марочко также сообщил, что на купянском направлении пожарные Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины отказываются тушить возгорания. Среди причин он назвал минирование местности и катастрофическую нехватку сотрудников ведомства.