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08:20, 15 августа 2024Бывший СССР

На купянском направлении пожарные отказались тушить возгорания

Марочко: на купянском направлении некому тушить пожары

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Купянске и Купянском районе возникает большое количество пожаров, которые некому тушить. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, пожарные Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины бездействуют, иногда вовсе отказываясь выезжать на задание. Причиной этого является катастрофическая нехватка сотрудников и полное минирование местности. Марочко, ссылаясь на агентурные источники также сообщил, что причиной отсутствия пожарных стали мобилизационные мероприятия территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Ранее ГСЧС сообщила, что в Николаеве произошел масштабный пожар на площади в 30 гектаров. Спасателям было тяжело ликвидировать возгорание из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения.

5 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал участки фронта, на которых сложилась наиболее тяжелая ситуация для украинской армии. Это харьковское, купянское, кураховское и покровское направления.

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      Илья Таксюр
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