В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Георгиевки

Кимаковский: ВСУ покинули большую часть позиций в Георгиевке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины под давлением нашей артиллерии, "Солнцепеков" и ВКС (Воздушно-космических сил — прим. «Ленты.ру») покинули большую часть позиций в Георгиевке», — уточнил Кимаковский.

По словам советника главы республики, в населенном пункте остались «лишь очаги сопротивления» ВСУ.

5 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал участки фронта, на которых сложилась наиболее тяжелая ситуация для украинских военных. По его словам, это харьковское, купянское, кураховское и покровское направления.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщал о продвижении российских военных в ДНР. Он отмечал, что армии России удалось отбросить ВСУ к северным окраинам села Старомайорское.