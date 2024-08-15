В ЛНР мужчина пойдет под суд за расправу над девушками в 2013 году

В ЛНР пойдет под суд россиянин, учинивший расправу над девушками в 2013 году

В Луганске предстанет перед судом обвиняемый в двойной расправе россиянин. Об этом в четверг, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Луганской народной республики (ЛНП).

По данным следствия, в декабре 2013 года гостивший у знакомой злоумышленник на почве личной неприязни напал на нее и удушил. Позже в январе 2014 года он расправился с еще одной знакомой, которую изрезал ножом. В квартире, где он учинил расправу, находилась подруга потерпевшей, которую мужчина также собирался лишить жизни, но девушке удалось избежать расправы.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу.

15 августа сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) местная жительница расправилась с возлюбленным из-за ревности.