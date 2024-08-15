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17:10, 15 августа 2024Силовые структуры

Жительница ДНР расправилась с возлюбленным из-за ревности

Mash: жительница ДНР зарезала мужчину, заподозрив его в измене с общей знакомой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) местная жительница расправилась с возлюбленным из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, мужчина из Макеевки пришел на романтический ужин к возлюбленной. Но женщине не понравилось, что потерпевший нежно общался с их общей знакомой. Она заподозрила, что мужчина изменяет ей с подругой. Хозяйка дома схватила нож и ударила пострадавшего в грудь. Он не выжил.

Мужчину нашли спустя две недели. Нападавшую задержали. Ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее на Чукотке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который расправился с сожительницей и изнасиловал знакомую.

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      Екатерина Кашурникова
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