Жительница ДНР расправилась с возлюбленным из-за ревности

Mash: жительница ДНР зарезала мужчину, заподозрив его в измене с общей знакомой

В Донецкой народной республике (ДНР) местная жительница расправилась с возлюбленным из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, мужчина из Макеевки пришел на романтический ужин к возлюбленной. Но женщине не понравилось, что потерпевший нежно общался с их общей знакомой. Она заподозрила, что мужчина изменяет ей с подругой. Хозяйка дома схватила нож и ударила пострадавшего в грудь. Он не выжил.

Мужчину нашли спустя две недели. Нападавшую задержали. Ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее на Чукотке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который расправился с сожительницей и изнасиловал знакомую.